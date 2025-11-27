Washington spari contro Guardia Nazionale | 2 soldati in gravi condizioni Trump | Atto di terrore

Sarebbe un cittadino afghano l’uomo che mercoledì sera a Washington avrebbe aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca colpendo alla testa due soldati della Guardia Nazionale, che ora sono in gravi condizioni. Lo hanno dichiarato alla Cnn diversi funzionari delle forze dell’ordine: l’Fbi, secondo fonti del New York Post, avrebbe identificato il sospettato nel 29enne Rahmanullah Lakanwal, residente nello Stato di Washington, che sembra essere emigrato negli Usa dall’Afghanistan nell’agosto 2021. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo la sparatoria. Il sospettato aveva lavorato per l’esercito Usa in Afghanistan. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Washington, spari contro Guardia Nazionale: 2 soldati in gravi condizioni. Trump: “Atto di terrore”

