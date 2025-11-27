Washington sparatoria vicino alla Casa Bianca | i soccorsi ai militari colpiti

27 nov 2025

Due militari sono stati colpiti nei pressi della Casa Bianca da un uomo che è stato identificato e fermato nell’immediatezza dell’evento. E’ accaduto mercoledì 26 novembre 2025 e il video mostra i momenti dei soccorsi (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it

washington sparatoria vicino alla casa bianca i soccorsi ai militari colpiti

