Due militari sono stati colpiti nei pressi della Casa Bianca da un uomo che è stato identificato e fermato nell’immediatezza dell’evento. E’ accaduto mercoledì 26 novembre 2025 e il video mostra i momenti dei soccorsi (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca: i soccorsi ai militari colpiti