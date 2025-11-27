Washington sparatoria vicino alla Casa Bianca | i soccorsi ai militari colpiti
Due militari sono stati colpiti nei pressi della Casa Bianca da un uomo che è stato identificato e fermato nell’immediatezza dell’evento. E’ accaduto mercoledì 26 novembre 2025 e il video mostra i momenti dei soccorsi (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/11/sparatoria-a-washington-due-guardie-nazionali-colpite-trump/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Sparatoria #Washington #GuardieNazionali #Trump #Violenza - facebook.com Vai su Facebook
Trump sulla sparatoria a Washington: "Atto di terrorismo. L'uomo fermato era entrato negli Usa con l'amministrazione Biden" Vai su X
Spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due soldati. Trump: "È un animale, pagherà" - Due soldati della Guardia Nazionale sono stati gravemente feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa ... Come scrive iltempo.it
Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Da tg24.sky.it
Sparatoria a Washington, due soldati ella Guardia Nazionale feriti vicino alla Casa Bianca - Il presidente Usa Trump ha deciso di sospendere tutte le domande di immigrazione presentate da cittadini afghani con effetto immediato ... Secondo italiaoggi.it