Washington sparatoria vicino alla Casa Bianca | FBI indagherà per terrorismo
Attimi di terrore a Washington, dopo una sparatoria avvenuta vicino alla Casa Bianca dove sono stati gravemente feriti due soldati della Guardia Nazionale. L’FBI indagherà per terrorismo. SPARATORIA VICINO ALLA CASA BIANCA – Alla vigilia del Thanksgiving, a due isolati dalla Casa Bianca, a Washington, è avvenuta una sparatoria. Ad aprire il fuoco è stato . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sparatoria a pochi passi dalla Casa Bianca, feriti due militari: un 29enne afghano è stato fermato e Donald Trump promette che «l’animale pagherà». Ecco cosa è successo davvero, chi è il sospetto e perché ora Washington è blindata. https://infodife - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la sparatoria a Washington, il presidente Trump attacca Biden e le sue politiche d'immigrazione. Il sospetto arrestato è un ventinovenne fuggito da Kabul, sospesi i visti per i cittadini afghani. Restano critiche le condizioni dei due soldati feriti Vai su X
Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Come scrive tg24.sky.it
Sparatoria a Washington, due soldati della Guardia Nazionale feriti vicino alla Casa Bianca - Il presidente Usa Trump ha deciso di sospendere tutte le domande di immigrazione presentate da cittadini afghani con effetto immediato ... Si legge su italiaoggi.it
Spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due soldati. Trump: "È un animale, pagherà" - Due soldati della Guardia Nazionale sono stati gravemente feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa ... Da iltempo.it