Washington l’attacco che rivela le crepe profonde dell’America

La sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa Bianca non è solo un episodio di violenza in una città ormai abituata all’emergenza permanente. È il punto di collisione tra tre linee di frattura che attraversano oggi gli Stati Uniti: l’eredità tossica della ritirata dall’Afghanistan, la gestione politica della sicurezza interna e un clima nazionale che, tra polarizzazione e rancori accumulati, somiglia sempre più a una polveriera. Il ritorno dell’Afghanistan nel cuore di Washington. L’uomo che ha aperto il fuoco – afghano, 29 anni, ex collaboratore dell’esercito americano e della CIA a Kandahar – appartiene a quella categoria di profili che gli Stati Uniti hanno evacuato in tutta fretta nell’estate del 2021. 🔗 Leggi su It.insideover.com

