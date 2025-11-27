Washington chi è Rahmanullah Lakanwal | l' afghano che ha sparato alla Guardia Nazionale
Secondo Fox News, il 29enne ha combattuto per oltre dieci anni al fianco delle forze speciali americane contro i talebani e collaborato con la Cia prima di essere esfiltrato negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
