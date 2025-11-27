I prossimi WarGames non hanno messo in palio nulla, a parte l’onore di sconfiggere gli odiati avversari non c’è qualcosa di concreto da guadagnare con la vittoria. Questa pigrizia credo sia dovuta all’accontentarsi dell’alto starpower che hanno messo negli incontri, ma proprio per questo motivo temo che potranno forse essere divertenti, ma che ce li dimenticheremo poco dopo la messa in onda. Nel team face maschile su cinque membri abbiamo quattro dei wrestler più over della compagnia. Di ottenere la vittoria in un match simile, non ci ricavano molto. Per Punk è solo l’occasione per sviluppare il feud con Logan Paul, Cody pure manda avanti la rivalità a senso unico con Drew McIntyre (ammesso che per lo scozzese arriveranno nuove title shot). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WarGames 2025: quando ci si accontenta dei grandi nomi