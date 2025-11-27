Wake Up Dead Man Rian Johnson descrive l' energia di Glenn Close come quella di un piccolo cagnolino
Il regista di Knives Out 3 ha raccontato che l'attrice era veramente felice di poter recitare nel franchise giallo con Daniel Craig. Glenn Close aveva un'energia contagiosa sul set di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il terzo film del franchise giallo Knives Out di Rian Johnson. A raccontarlo è stato lo stesso regista. Johnson pensava che potesse essere intimidito dalla figura di una star del calibro di Glenn Close ma è stato subito rassicurato dal suo incredibile entusiasmo nel realizzare il film. L'energia contagiosa di Glenn Close "Quando arriva sul set, però, non è disincantata. Non è come un'anziana statista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
