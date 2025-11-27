Vuoi vivere fino a 150 anni? Basta prendere una pillola Ecco quando sarà in commercio
Può sembrare uno scherzo, ma a diffondere questa novità è il New York Times che riporta alcuni studi ed esperimenti che si stanno portando avanti Vivere più a lungo o addirittura diventare immortali è uno dei desideri più forti e antichi dell’uomo. Sfidare il tempo e il destino, cercando di trovare non tanto (o solo) il segreto della vita ma provando a entrarci dentro e, in qualche modo, a controllarla o, più semplicemente, evitare e ritardare il più possibile la morte. (Ansa Foto) Cityrumors.it In tanti anni anzi, millenni, ci sono stati studiosi, filosofi e scienziati che si sono messi a studiare e a dibattere su quanto sia realmente possibile allungare la vita dal punto di vista scientifico, ma nessuno ci è mai riuscito. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
