Volney Morgan & Simply Singers Choir | gospel internazionale ad Avellino

Tempo di lettura: 2 minuti Un appuntamento imperdibile con la grande musica dal vivo: lunedì 8 dicembre alle ore 20:00, l’Auditorium Polo Giovani di Avellino ospiterà un evento di straordinaria intensità e coinvolgimento. Protagonista della serata sarà Volney Morgan, artista di fama internazionale e autentica icona del gospel contemporaneo. Con il suo stile innovativo e la sua energia travolgente, Volney Morgan ha saputo ridefinire i confini del genere, conquistando il pubblico di tutto il mondo con la potenza della sua voce e l’intensità delle sue interpretazioni. Accanto a lui sul palco, il Simply Singers Choir di Telese Terme, con oltre vent’anni di attività e un percorso artistico che unisce passione, qualità vocale e una profonda capacità di trasmettere emozioni autentiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

