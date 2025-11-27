Voli sospesi con l’estero
“Il 22 novembre almeno sette compagnie aeree, tra cui la colombiana Avianca, la portoghese Tap, le spagnole Iberia e Air Europe e la cilena Latam hanno annunciato la sospensione. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondisci con queste news
Sospesi i voli tra Madrid e Caracas per timori di sicurezza Vai su X
Chiusi i voli Sunrise Airways da e per Haiti Continua la situazione precaria di sicurezza interna ad Haiti , il paese dove le bande armate rendono instabili le condizioni di normalita' nel paese caraibico a fianco della Repubblica Dominicana. Voli sospesi da ieri - facebook.com Vai su Facebook
Voli sospesi sul Venezuela: la nuova stretta di Trump su Maduro - Allerta FAA e tensioni tra Trump e Maduro: sospesi i voli per il Venezuela. Riporta missionline.it
Allarme droni, voli sospesi all’aeroporto di Berlino - Roma, 31 ottobre 2025 – Sono stati sospesi per quasi due ore questa sera i voli all'aeroporto di Berlino Brandeburgo a causa di avvistamenti di droni non identificati, l'ultimo di una serie di allarmi ... Si legge su quotidiano.net
Sospesi i voli tra Madrid e Caracas: cancellazioni per timori di sicurezza nello spazio aereo - Migliaia di passeggeri bloccati mentre cresce la tensione geopolitica e Washington avverte dei rischi ... Segnala msn.com