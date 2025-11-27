Voli privati evasione record | compagnie estere non versano la tassa ambientale per oltre 2 milioni

Un’evasione fiscale da oltre due milioni di euro nel settore dei voli privati è stata scoperta dai militari della Guardia di finanza di Bologna e Milano, grazie a un’indagine che ha messo sotto la lente il traffico degli aerotaxi operati da compagnie straniere. Si tratta della mancata applicazione dell’imposta ambientale dovuta per ogni passeggero imbarcato su voli privati on demand, una tassa introdotta nel 2011 per compensare l’ impatto ecologico degli aerei di lusso e destinare fondi alla tutela ambientale. L’inchiesta è partita dal monitoraggio dei movimenti all’aeroporto Marconi di Bologna tra il 2021 e il 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

