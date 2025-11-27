Volevo regolare i conti ho accoltellato Michael Boschetto | in aula il racconto choc di Giacomo Friso

VILLAFRANCA (PADOVA) - «Volevo regolare i conti, l?ho accoltellato». Lo ha detto il 34enne Giacomo Friso, a processo per omicidio volontario premeditato, al sostituto commissario.

Il processo sulla morte di Michael Boschetto entra nel vivo: «Volevo regolare i conti» - A pronunciarla è stata Giacomo Friso, accusato di omicidio volontario aggravato, e il destinatario in quell'occasione era l'allora sostituto commissario della polizia di Stato Francesco Battinelli che ... Segnala padovaoggi.it