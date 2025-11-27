Volevo regolare i conti ho accoltellato Michael Boschetto | in aula il racconto choc di Giacomo Friso

Ilgazzettino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VILLAFRANCA (PADOVA) - «Volevo regolare i conti, l?ho accoltellato». Lo ha detto il 34enne Giacomo Friso, a processo per omicidio volontario premeditato, al sostituto commissario. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

