Voglio riaffermare un modello di artista autentico il nuovo pezzo l’ho scritto in Trebbia
“Prendi ciò che vuoi”, il nuovo singolo di Giacomo Groppi, in arte “Kymo”, punta a riscrivere l’identità sonora e concettuale dell’artista piacentino. Con la collaborazione di Moka (vero nome Omar Sadaka, produttore, tra gli altri, de “La Sad”), Kymo si sveste degli elementi più pop per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
