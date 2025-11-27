Voglio riaffermare un modello di artista autentico il nuovo pezzo l’ho scritto in Trebbia

27 nov 2025

“Prendi ciò che vuoi”, il nuovo singolo di Giacomo Groppi, in arte “Kymo”, punta a riscrivere l’identità sonora e concettuale dell’artista piacentino. Con la collaborazione di Moka (vero nome Omar Sadaka, produttore, tra gli altri, de “La Sad”), Kymo si sveste degli elementi più pop per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

