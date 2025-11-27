Voglia di Toscana | Export turismo digitale e tecnologia trainano lo sviluppo

FIRENZE Presidente Eugenio Giani, qual è lo stato di salute dell’economia toscana? "Nonostante il quadro nazionale e internazionale preoccupante, che presenta un generale rallentamento, l’economia toscana mostra una crescita, pur contenuta, con segnali positivi nel turismo, nell’export e nel mercato del lavoro. Ci sono luci e, accanto a queste, alcune criticità. Vanno bene il turismo e alcuni settori forti nell’export, come la gioielleria, la farmaceutica, l’agroalimentare, la meccanica dove è rilevante l’impatto dell’innovazione sul buon risultato. Il profondo legame tra atenei, imprese e centri di ricerca si riflette sulla crescita di start up in settori chiave come la robotica e l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

