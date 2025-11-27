Voci dalle ossa la presentazione del nuovo libro di Alessia Franco
Presentazione del libro di Alessia Franco: Voci dalle Ossa. Molto più che un libro: è un progetto che vede l’incontro di due professionalità, un antropologo forense molto attivo e una scrittrice specializzata nella narrazione per l’infanzia e per l’adolescenza.Con Voci dalle ossa, Alessia Franco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Nuova aggressione al personale sanitario: un infermiere del Suem118 è stato colpito con due pugni da un paziente durante un intervento a Noale, riportando la frattura delle ossa nasali. #Sanità #Aggressioni #Noale #Emergenza #OperatoriSanitari #Cron - facebook.com Vai su Facebook
’Voci’, il racconto di Emilia Ciarrocchi nella sala consiliare - Sala consiliare del comune di Massignano gremita per la presentazione di ‘Voci’, il nuovo racconto della concittadina Emilia Ciarrocchi. Scrive ilrestodelcarlino.it