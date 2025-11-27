Presentazione del libro di Alessia Franco: Voci dalle Ossa. Molto più che un libro: è un progetto che vede l’incontro di due professionalità, un antropologo forense molto attivo e una scrittrice specializzata nella narrazione per l’infanzia e per l’adolescenza.Con Voci dalle ossa, Alessia Franco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Voci dalle ossa", la presentazione del nuovo libro di Alessia Franco