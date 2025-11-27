Vlahovic verso il forfait con il Cagliari | Spalletti valuta le alternative in attacco

Dusan Vlahovic torna a far preoccupare la Juventus. L’attaccante serbo, rimasto in panchina per tutta la notte europea di Bodo, è alle prese con un nuovo problema fisico che lo mette seriamente in dubbio per l’anticipo di sabato pomeriggio contro il Cagliari. Le sue condizioni verranno rivalutate alla Continassa nelle prossime ore, ma la sensazione è che Spalletti non abbia alcuna intenzione di forzare i tempi, soprattutto dopo le ultime settimane vissute tra acciacchi e gestioni mirate. Le condizioni del serbo. Secondo quanto filtra, Vlahovic ha avvertito un fastidio muscolare già durante il riscaldamento in Norvegia, motivo per cui Spalletti ha preferito non rischiarlo neppure a gara in corso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

