Vlahovic nuovo fastidio muscolare nel riscaldamento di Bodo Juve | previsti esami strumentali Cosa filtra verso Cagliari
Vlahovic, nuovo fastidio muscolare nel riscaldamento di Bodo Juve: previsti esami strumentali. Cosa filtra sulle condizioni verso Cagliari. La Juventus è rientrata a Torino dopo la travagliata trasferta in Norvegia, ma l’attenzione è subito focalizzata sulle condizioni fisiche di Dušan Vlahovi?. L’attaccante serbo è tornato acciaccato dal match di Champions League contro il BodøGlimt, e il club procederà con cautela e giudizio per evitare ulteriori ricadute. Fastidio al flessore: esami questa mattina. Il serbo ha accusato un leggero fastidio muscolare al flessore della coscia durante il riscaldamento pre-partita contro il Bodø. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Juve, Kolo Muani-Vlahovic di nuovo insieme dal 1’? Mossa Motta per la Champions - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo inizio: da Koop a Cambiaso, da Vlahovic a Kostic. I rigenerati da Spalletti Vai su X
Vlahovic si ferma, ansia Juve: esami e alto rischio per il Cagliari. David e Openda scalpitano - Oggi i bianconeri riprenderanno ad allenarsi per la sfida di campionato in programma sabato contro i sardi: le idee di Spalletti e le tante partite ravvicinate ... Secondo tuttosport.com
Juventus, Vlahovic sotto controllo medico al J Medical: accertamenti dopo il fastidio muscolare in Nazionale - Dusan Vlahovic si è recato oggi al J Medical per una serie di accertamenti strumentali, a seguito del fastidio muscolare agli adduttori ... Come scrive gonfialarete.com
Fiorentina-Juventus, le novità su Vlahovic e la decisione di Spalletti - Servirà prudenza e verrano evitare rischi inutili: questa la linea che seguirà lo staff medico della ... fantamaster.it scrive