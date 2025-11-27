Vlahovic nuovo fastidio muscolare nel riscaldamento di Bodo Juve | previsti esami strumentali Cosa filtra verso Cagliari

Vlahovic, nuovo fastidio muscolare nel riscaldamento di Bodo Juve: previsti esami strumentali. Cosa filtra sulle condizioni verso Cagliari. La Juventus è rientrata a Torino dopo la travagliata trasferta in Norvegia, ma l’attenzione è subito focalizzata sulle condizioni fisiche di Dušan Vlahovi?. L’attaccante serbo è tornato acciaccato dal match di Champions League contro il BodøGlimt, e il club procederà con cautela e giudizio per evitare ulteriori ricadute. Fastidio al flessore: esami questa mattina. Il serbo ha accusato un leggero fastidio muscolare al flessore della coscia durante il riscaldamento pre-partita contro il Bodø. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

