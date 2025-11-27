Vlahovic nuovo fastidio muscolare nel riscaldamento di Bodo Juve | previsti esami strumentali Cosa filtra verso Cagliari

Vlahovic, nuovo fastidio muscolare nel riscaldamento di Bodo Juve: previsti esami strumentali. Cosa filtra sulle condizioni verso Cagliari. La  Juventus  è rientrata a  Torino  dopo la  travagliata trasferta in Norvegia, ma l’attenzione è subito focalizzata sulle  condizioni fisiche  di  Dušan Vlahovi?. L’attaccante serbo è  tornato acciaccato  dal match di  Champions League  contro il  BodøGlimt, e il club procederà con  cautela e giudizio  per evitare  ulteriori ricadute. Fastidio al flessore: esami questa mattina. Il  serbo  ha accusato un  leggero fastidio muscolare al flessore  della coscia durante il  riscaldamento pre-partita  contro il Bodø. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

