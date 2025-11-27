Vlahovic Juventus le condizioni del serbo preoccupano molto Spalletti Il giocatore si sottoporrà ad alcuni esami medici Le ultime sull’attaccante

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic Juventus, il serbo continua a fare i conti con il consueto problema fisico. Spalletti spera che non sia un infortunio serio. Le ultime La situazione Vlahovic Juventus continua a generare apprensione nell’ambiente bianconero. Dusan Vlahovic, infatti, si sottoporrà questa mattina a nuovi esami strumentali presso il J-Medical per chiarire l’origine del fastidio fisico che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vlahovic juventus le condizioni del serbo preoccupano molto spalletti il giocatore si sottoporr224 ad alcuni esami medici le ultime sull8217attaccante

© Calcionews24.com - Vlahovic Juventus, le condizioni del serbo preoccupano molto Spalletti. Il giocatore si sottoporrà ad alcuni esami medici. Le ultime sull’attaccante

Altri contenuti sullo stesso argomento

vlahovic juventus condizioni serboVlahovic si ferma, ansia Juve: esami e alto rischio per il Cagliari. David e Openda scalpitano - Oggi i bianconeri riprenderanno ad allenarsi per la sfida di campionato in programma sabato contro i sardi: le idee di Spalletti e le tante partite ravvicinate ... Da tuttosport.com

vlahovic juventus condizioni serboVlahovic in dubbio per Juventus-Cagliari: le condizioni dell'attaccante serbo e chi può giocare al suo posto - Il serbo è tornato acciaccato dalla Norvegia: Openda e David si candidano per una maglia da titolare contro i sardi. Scrive ilbianconero.com

vlahovic juventus condizioni serboJuventus, infortunio Vlahovic: allarme per la 13^ giornata - 2 ottenuta in casa del Bodo/Glimt, la Juventus allenata da Luciano ... Si legge su fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Juventus Condizioni Serbo