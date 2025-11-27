Vlahovic Juventus le condizioni del serbo preoccupano molto Spalletti Il giocatore si sottoporrà ad alcuni esami medici Le ultime sull’attaccante

Vlahovic Juventus, il serbo continua a fare i conti con il consueto problema fisico. Spalletti spera che non sia un infortunio serio. Le ultime La situazione Vlahovic Juventus continua a generare apprensione nell’ambiente bianconero. Dusan Vlahovic, infatti, si sottoporrà questa mattina a nuovi esami strumentali presso il J-Medical per chiarire l’origine del fastidio fisico che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vlahovic Juventus, le condizioni del serbo preoccupano molto Spalletti. Il giocatore si sottoporrà ad alcuni esami medici. Le ultime sull’attaccante

