Vlahovic Juve sospiro di sollievo in casa bianconera | col Cagliari regolarmente a disposizione ecco perchè non ha giocato a Bodo

Vlahovic Juve, nessuna ricaduta per l'attaccante: Spalletti lo ha gestito a Bodo per il campo sintetico, col Cagliari sarà regolarmente a disposizione. La vittoria rocambolesca e fondamentale ottenuta dalla Juventus nella trasferta di Champions League contro il Bodo Glimt ha lasciato in eredità tre punti d'oro, ma anche qualche interrogativo sulla gestione di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, che alla vigilia sembrava in lizza per una maglia e che nella rifinitura era apparso scattante, ha assistito all'intero match dalla panchina, senza mai entrare in campo nemmeno quando la squadra era in difficoltà.

