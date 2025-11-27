Vlahovic Juve sospiro di sollievo in casa bianconera | col Cagliari regolarmente a disposizione ecco perchè non ha giocato a Bodo
di Luca Fioretti Vlahovic Juve, nessuna ricaduta per l’attaccante: Spalletti lo ha gestito a Bodo per il campo sintetico, col Cagliari sarà regolarmente a disposizione. La vittoria rocambolesca e fondamentale ottenuta dalla Juventus nella trasferta di Champions League contro il Bodo Glimt ha lasciato in eredità tre punti d’oro, ma anche qualche interrogativo sulla gestione di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che alla vigilia sembrava in lizza per una maglia e che nella rifinitura era apparso scattante, ha assistito all’intero match dalla panchina, senza mai entrare in campo nemmeno quando la squadra era in difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, Spalletti tira un sospiro di sollievo: un big è recuperato per sabato - La Juventus può tirare un sospiro di sollievo riguardo alle condizioni di Dusan Vlahovic. Secondo tuttonapoli.net
Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: escluse lesioni. Il grande ex punta la Fiorentina - Come da previsioni, la Juventus può tirare un sospiro di sollievo per Dusan Vlahovic. Riporta tuttomercatoweb.com
SKY - Juventus, nessun problema per Vlahovic: sarà disponibile contro il Cagliari - Nella trasferta di Champions League in Norvegia vinta dalla Juventus, hanno trovato ampio spazio Luis Openda e Jonathan David, entrambi a segno. Secondo napolimagazine.com