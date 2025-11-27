Vlahovic Juve sospiro di sollievo in casa bianconera | col Cagliari regolarmente a disposizione ecco perchè non ha giocato a Bodo

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Luca Fioretti Vlahovic Juve, nessuna ricaduta per l’attaccante: Spalletti lo ha gestito a Bodo per il campo sintetico, col Cagliari sarà regolarmente a disposizione. La vittoria rocambolesca e fondamentale ottenuta dalla  Juventus  nella trasferta di  Champions League  contro il  Bodo Glimt  ha lasciato in eredità tre punti d’oro, ma anche qualche interrogativo sulla gestione di  Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che alla vigilia sembrava in lizza per una maglia e che nella rifinitura era apparso scattante, ha assistito all’intero match dalla panchina, senza mai entrare in campo nemmeno quando la squadra era in difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

