Vita da Carlo 4 è la fine perfetta di una serie in cui Carlo Verdone ha dato tutto sé stesso

In esclusiva su Paramount+ Carlo Verdone si congeda dal pubblico con una stagione carica di umorismo, malinconia e speranza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vita da Carlo 4 è la fine perfetta di una serie in cui Carlo Verdone ha dato tutto sé stesso

