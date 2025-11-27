Per chi non vuole, o cerca di rimandare, interventi invasivi (anche se i lavori fatto da Kris Jenner e Demi Moore ci hanno lasciato sbalorditi), i fili di trazione viso sono un’ottima opzione contro la lassità cutanea e le rughe. Oltre ai fattori biologici (DNA, anni che passano) e ambientali (stress ossidativo, stile di vita), c’è un altro nemico silenzioso che contribuisce alla perdita di tono definizione del viso. Questo nemico è la forza di gravità, che sposta i volumi verso il basso. Su qualcuno sono più evidenti che su altri, ma in ogni caso andiamo tutti incontro a dei cedimenti strutturali, portando anche all’insorgere delle rughe gravitazionali. 🔗 Leggi su Amica.it

Viso cadente? Ecco come risollevarlo con i fili di trazione