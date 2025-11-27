Lunedì alle 20:30 il derby dell’avanguardia. Vis Pesaro e Ascoli sono infatti i due club che delle Marche ne vogliono diventare il principale modello di riferimento. La Vis il suo nuovo centro sportivo lo sta già usando, l’Ascoli ha in programma di realizzarne uno altrettanto bello. Dare alla città uno stadio migliore è un obbiettivo sia del presidente vissino Bosco che di quello ascolano Passeri. Entrambi hanno affidato le loro squadre in mano ad allenatori dal gioco propositivo. Bernardino Passeri, dopo aver rilevato il Picchio nel giugno scorso, ha risollevato il morale di una piazza delusa dall’anonima precedente stagione affidandosi a un’esteta del calcio come mister Francesco Tomei; Bosco dopo aver vissuto un’ultima stagione da sogno ha prolungato fino al 2030 il contratto di colui che ha orchestrato il tutto: Roberto Stellone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis-Ascoli, il derby delle big marchigiane. Al Benelli il Picchio non si doma dal ’67