Virtus ecco la ’Belinight’ Festa per il capitano nella gara dell’8 dicembre
Digerita la sconfitta di Eurolega, nell’impianto dei campioni in carica, la Virtus guarda avanti. Lo fa con serenità, perché il cammino in Europa, fin qui, è stato sicuramente migliore di quello dell’anno passato. Perché il gruppo, pur con i suoi limiti – legati all’esperienza di un gruppo giovane – sta crescendo di partita in partita. E, aspetto tutt’altro che secondario, questa Virtus, rispetto a quella che l’hanno preceduta, ha la certezza di giocare in Eurolega almeno per tre stagioni. E questo significa che il gruppo, se la Virtus riuscirà a confermarlo – a giugno ci sono due scadenze di contratto importanti, capitan Pajola e Momo Diouf e la dirigenza è al lavoro – è destinato a risalire la china. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
