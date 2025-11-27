Violenze in carcere sul cambio di presidente istanza alla Consulta
Tempo di lettura: 3 minuti Potrebbe arrivare alla Corte Costituzionale la questione relativa al cambio del presidente del collegio di Corte d’Assise nel maxi-processo per le violenze ai danni dei detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020. Un avvicendamento, quello del magistrato Claudia Picciotti con Roberto Donatiello, trasferito a Napoli, fortemente contestato dagli avvocati difensori dei 105 imputati perché disposto poche settimane fa dalla Corte di Appello di Napoli in un momento in cui il dibattimento, partito nel novembre 2022, si stava finalmente avviando verso la fase conclusiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
