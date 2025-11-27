Violenza tra polizia e tifosi dopo la vittoria del Flamengo | il video degli scontri

Una festa finita in scontri con la polizia. L'entusiasmo dei tifosi brasiliani del Flamengo, finalista in Copa Libertadores contro il Palmeiras, ha superato i limiti mercoledì, in occasione della partenza della squadra per il Perù. Gli agenti di polizia di Rio de Janeiro e i tifosi si sono scontrati nei pressi dell'aeroporto internazionale della città. Migliaia quelli che hanno circondato il pullman della squadra: moltissimi sono saliti sul tetto del mezzo che avanzava lentamente tra la folla. Alcuni tifosi hanno anche sfondato la barriera di sicurezza e la situazione è rapidamente degenerata con lanci di oggetti verso la polizia che ha risposto con gas lacrimogeni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

