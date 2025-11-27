Violenza sulle donne siglato un protocollo d' intesa

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, è stato ufficialmente siglato il protocollo d'intesa tra il Comune di Mondragone e l'associazione ‘Me Too’. L'iniziativa mira a rafforzare le azioni concrete a difesa dei diritti delle donne e a sensibilizzare la comunità. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Violenza sulle donne, siglato un protocollo d'intesa

News recenti che potrebbero piacerti

Violenza contro le donne, @GranaPadanoDOP a fianco del @TelefonoRosa nell'evento "Mai violenza, solo amore!" Vai su X

Silvia Piras torna sul podio per gridare “stop alla violenza sulle donne” La navigatrice e attivista ha conquistato in coppia con Pietro Lilliu il titolo italiano Rs 1.6 - facebook.com Vai su Facebook

Siglato protocollo tra Provincia di Catanzaro e Attivamente Coinvolte: più tutele per donne e minori - Continua l’implementazione della rete territoriale dell’Associazione di Promozione Sociale “Attivamente Coinvolte” APS – Centro Antiviolenza regionale. Riporta catanzaroinforma.it

Violenza sulle donne, siglato un protocollo tra polizia e Fondazione Artemisia - È stato siglato a Roma il protocollo d'intesa tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Fondazione Artemisia ETS per l'applicazione del Progetto RigeneraDerma. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Siglato un protocollo d’intesa tra il Centro antiviolenza “Attivamente coinvolte” e la Questura di Catanzaro - Si rafforza la rete a tutela delle donne vittime di violenza nel territorio di Catanzaro grazie alla sigla di un Protocollo d’Intesa tra la Questura del capoluogo e l’Associazione di Promozione Social ... Come scrive giornaledicalabria.it