Violenza sulle donne | da inizio anno 121 ammonimenti del questore e 602 denunce raccolte dai carabinieri

Casertanews.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La repressione non basta. Per arrestare il fenomeno della violenza sulle donne occorre un cambio di paradigma che passa per la prevenzione e soprattutto per un cambio culturale radicale. Sono queste le parole pronunciate quasi all’unisono dal Questore di Caserta, Andrea Grassi, e dal comandante. 🔗 Leggi su Casertanews.it

violenza sulle donne da inizio anno 121 ammonimenti del questore e 602 denunce raccolte dai carabinieri

© Casertanews.it - Violenza sulle donne: da inizio anno 121 ammonimenti del questore e 602 denunce raccolte dai carabinieri

Altri contenuti sullo stesso argomento

violenza donne inizio annoAncona - Violenza sulle donne: 106 segnalazioni da inizio anno - Cresce il numero delle segnalazioni per maltrattamenti in provincia di Ancona: dall’inizio dell’anno i Carabinieri hanno registrato 106 casi, secondo i dati diffusi dal Comando provinciale. veratv.it scrive

violenza donne inizio anno495 codici rossi dall'inizio dell'anno a Parma e provincia, 27 arresti e oltre 416 denunce: tutti i dati dei carabinieri - Clicca qui In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegn ... Lo riporta gazzettadiparma.it

“Le voci delle donne: questo non è amore”, un viaggio nelle storie di donne vittime di violenza di genere - Rai3 nella Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne: le storie che chiedono ascolto ... Secondo sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Inizio Anno