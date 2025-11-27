Violenza sulle donne | da inizio anno 121 ammonimenti del questore e 602 denunce raccolte dai carabinieri
La repressione non basta. Per arrestare il fenomeno della violenza sulle donne occorre un cambio di paradigma che passa per la prevenzione e soprattutto per un cambio culturale radicale. Sono queste le parole pronunciate quasi all’unisono dal Questore di Caserta, Andrea Grassi, e dal comandante. 🔗 Leggi su Casertanews.it
