Violenza su donne | Montaruli FdI ' su consenso legittima la richiesta di approfondimento'

Iltempo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Da più parti si denuncia la mancanza di centralità del Parlamento rispetto al Governo, ma la vicenda smentisce questa ricostruzione. Sul consenso concordo con la necessità di un approfondimento perché le osservazioni sollevate in Senato sono legittime e fondate. Non intendiamo perdere tempo: la legge per rendere più rigorosa la punibilità di chi violenta una donna si farà, ma proprio perché è una materia così delicata, non merita incertezza di interpretazione. Pertanto ritengo che accogliere le richieste di approfondimento è doveroso". Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ad Agorà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

