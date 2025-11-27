Violenza rissa a Rubiera quattro ventenni denunciati
Rubiera (Reggio Emilia), 27 novembre 2025 – Sono stati identificati i presunti coinvolti in una violenta rissa avvenuta la notte del 9 novembre in via Emilia Ovest a Rubiera, che aveva visto protagonisti due gruppi di giovani. All’arrivo dei carabinieri erano stati rinvenuti tre giovani di 20, 22 e 26 anni di età, tutti residenti a Rubiera, con ferite varie (anche da arma da taglio) guaribili entro una ventina di giorni. E un altro ventenne aveva riportato una ferita da taglio, forse provocata da un coccio di vetro. In ospedale il giovane avrebbe dichiarato di essersi fatto male da solo, ma la versione non sembra convincere i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
