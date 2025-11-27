Violenza nel centro di Padova sgominata baby gang di ragazze
Eseguite misure cautelari nei confronti di due sedicenni. Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno ricostruito episodi ripetuti di minacce, rapine e furti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Provincia Unica TV. . Contrasto alla violenza di genere al centro della serata organizzata anche dal Comune di Lesmo. I numeri sugli accessi ai centri antiviolenza in Brianza e degli ammonimenti tra il 2024 e il 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Giornata contro la violenza sulle donne, Valditara: “La scuola al centro del contrasto alla violenza di genere” Vai su X