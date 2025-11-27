Violenza nel centro di Padova sgominata baby gang di ragazze

Tgcom24.mediaset.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eseguite misure cautelari nei confronti di due sedicenni. Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno ricostruito episodi ripetuti di minacce, rapine e furti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

violenza nel centro di padova sgominata baby gang di ragazze

© Tgcom24.mediaset.it - Violenza nel centro di Padova, sgominata baby gang di ragazze

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Violenza Centro Padova Sgominata