Tempo di lettura: < 1 minuto Mille studenti in piazza a Marcianise, in provincia di Caserta, per celebrare l’approvazione del nuovo DDL sul femminicidio che inasprisce le pene per i reati di violenza di genere. Una rete lunga trenta metri, adornata da messaggi contro la violenza sulle donne, è stata avvolta da nastri rosa che hanno colorato l’intera piazza. “ Soltanto facendo rete, insieme, è possibile contrastare questa emergenza culturale, sociale ed emotiva che attraversa il Paese”, ha detto l’avvocato Carmen Posillipo, assessore alle pari opportunità del Comune di Marcianise, da sempre impegnata in prima linea nella lotta alla violenza di genere, oggi celebra un doppio traguardo: già relatrice alla Camera nel 2013 per l’introduzione del primo decreto legge sul femminicidio, accoglie con soddisfazione la nuova formulazione normativa che prevede l’ergastolo per gli omicidi di donne, riconoscendo l’esigenza di una tutela ulteriormente rafforzata”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenza di genere, a Marcianise mille studenti in piazza