Violenza contro le donne | le Istituzioni parlano agli studenti

In occasione della G iornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, questa mattina, 27 novembre 2025, si è svolta presso il Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino la manifestazione promossa dalla Prefettura di Avellino, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, le Istituzioni e le Forze dell'Ordine provinciali. L'iniziativa, rivolta in particolare alle giovani scolaresche del territorio, intende richiamare l'attenzione su un tema che, con drammatica frequenza, occupa le cronache nazionali e che richiede un impegno costante e condiviso da parte di tutte le istituzioni.

