Aggredita e violentata in casa da un muratore che stava facendo dei lavori di ristrutturazione nel palazzo, entrato in casa passando da una impalcatura. Era quanto aveva denunciato alla polizia una 50enne maceratese. Ma ieri il gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata ha assolto l’uomo che era finito sotto accusa, un muratore algerino di 31 anni, perché "il fatto non sussiste". L’episodio era avvenuto nel luglio dello scorso anno. Secondo quanto la vittima aveva riferito alla polizia, il giovane uomo in quei giorni stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione nel palazzo dove vive la 50enne, insieme alla sua famiglia, a Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Violentata dal muratore". I messaggi la tradiscono. Assolto operaio 50enne