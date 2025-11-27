Violazioni amministrative in bar e albergo | scattano sanzioni per quasi 4 mila euro

Sanzioni per oltre 3700 euro complessivi a Raffadali e ad Agrigento dopo i controlli amministrativi effettuati dalla divisione polizia amministrativa della questura. Le verifiche hanno riguardato bar e strutture ricettive, con l’obiettivo di accertare il rispetto delle normative vigenti.A. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Violazioni amministrative in bar e albergo: scattano sanzioni per quasi 4 mila euro

