Viola era impossibile farti arrabbiare Il dolore degli amici in corteo per ricordarla
Si svolgeranno sabato alle 14.30, nel Duomo di Cervia, i funerali di Viola Mazzotti, la giovane cervese di soli 23 anni che ha perso la vita martedì mattina a Bologna, travolta da un camion mentre attraversava la strada sulla pista ciclabile. "Senza di te non sarà più la stessa cosa", dicono gli amici del mare. Attese centinaia di persone per l’ultimo saluto alla "ragazza d’oro", così la chiamano in tanti. I ricordi, tanti, come quello di Marco Lotti che con lei lavorava in uno stabilimento balneare in estate: "Era una parte fondamentale del nostro staff del Playa Caribe. Viola lavorava con noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Viola, era impossibile farti arrabbiare". Il dolore degli amici, in corteo per ricordarla - Sabato in Duomo l’addio alla 23enne cervese morta in un incidente a Bologna. ilrestodelcarlino.it scrive