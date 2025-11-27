Vincenzo de Martino presidente di Anie Confindustria

L’Assemblea di Anie Confindustria ha nominato Vincenzo de Martino nuovo presidente per il quadriennio 2025–2029. Imprenditore con una consolidata esperienza nel mondo industriale e associativo, la carriera di de Martino inizia nel settore elevatori, presso le Società Paravia, eccellenza italiana nell’ambito ascensoristico, dove ha ricoperto i ruoli di amministratore delegato e vicepresidente. Attualmente è presidente e amministratore delegato di Imq Group Srl e cso di IoTSafe Srl. Dal 2022 ad oggi è stato vicepresidente della Federazione Anie. La presidenza opererà con una squadra di cinque vicepresidenti, selezionati per la loro esperienza e complementarità: Andrea Bianchi con delega a Education, Politiche industriali, Made in Italy e Made in Europe, UE e Associazioni Europee. 🔗 Leggi su Ildenaro.it