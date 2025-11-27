Villaggio di Natale stand gastronomici mercatini e tanto altro | Ravenna si veste a festa tutti gli eventi in programma

Ravennatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la magia del Natale a Ravenna con un fitto cartellone di eventi. Dopo l’accensione delle luminarie del 22 novembre scorso, quella dell’albero è in programma domenica 30 novembre, alle 17, alla presenza del sindaco del Comune di Ravenna Alessandro Barattoni e della sindaca del Comune di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

villaggio di natale stand gastronomici mercatini e tanto altro ravenna si veste a festa tutti gli eventi in programma

© Ravennatoday.it - Villaggio di Natale, stand gastronomici, mercatini e tanto altro: Ravenna si veste a festa, tutti gli eventi in programma

Contenuti che potrebbero interessarti

villaggio natale stand gastronomiciPuglianello si accende di magia nel weekend dell’Immacolata con il “VILLAggio di Natale” - Cresce la trepidante attesa nel suggestivo borgo medievale telesino, ormai conosciuto come la Cittadina delle Eccellenze. Lo riporta ntr24.tv

villaggio natale stand gastronomiciPuglianello si illumina di magia Villa Marchitto si trasforma in un incantevole ‘VILLAggio di Natale’ - Dal 6 all’8 dicembre, tre giorni di festa nel borgo telesino con artigiani, sapori locali, spettacoli per bambini, concerti gospel e fuochi d’artificio. Da fremondoweb.com

villaggio natale stand gastronomiciTorna il villaggio di Natale alla Fiera, oltre alla pista di pattinaggio sul ghiaccio anche il mercatino gastronomico - Palermo Christmas Village si allarga andando a occupare non solo il Padiglione 20 ma anche il 16 per una superficie totale di oltre 9 mila metri quadrati. Secondo palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Villaggio Natale Stand Gastronomici