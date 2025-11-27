Villa Pamphili chiesto il rinvio a giudizio per Kaufmann | uccise la figlia e la compagna

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio immediato per Charles Francis Kaufmann, ritenuto l'autore del duplice omicidio di Villa Pamphili. L'uomo è accusato di aver ucciso, strangolandola, la compagna Anastasia Trofimova e qualche giorno dopo di aver soffocato la figlioletta Andromeda, 14 mesi. Nell'inchiesta coordinata dal procuratore Giuseppe Cascini, il pm Antonio Verdi contesta al cittadino californiano anche l'accultamento di cadavere, le aggravanti dei motivi futili e abietti, la minorata difesa delle vittime, il viconcolo della relazione affettiva e della discendenza in relazione alla figlia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Villa Pamphili, chiesto il rinvio a giudizio per Kaufmann: uccise la figlia e la compagna

