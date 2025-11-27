Vigor i derby finora sempre in positivo
Altro derby all’orizzonte per la Vigor. Il terzo consecutivo per i rossoblu e per Clementi, che stavolta spera in un colpo grosso e non si accontenterà di un altro pareggio. Domenica prossima, alle ore 14:30, i senigalliesi faranno visita all’Atletico Ascoli. Un match importante, in uno stadio mitico per il calcio marchigiano quale il ’Del Duca’. A proposito di derby, sinora la Vigor è sempre andata a punti nelle sfide contro le corregionali: successo Macerata, idem a Fossombrone ed un paio di pareggi tra Ancona e Recanatese, per un totale di 8 punti sui 17 totali. Mancano ancora 2 derby al giro di boa: quello di domenica ad Ascoli e quello della settimana successiva contro il ’Castello’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
