Vigili del fuoco e Cisl in lutto per la morte dell' ispettore Giovanni Palombo

Cordoglio nei vigili del fuoco del comando di Latina e nella Cisl per la morte dell'ex ispettore antincendio Giovanni Palombo. I funerali si terranno domani, 28 novembre, alle 10,30 alla cattedrale di San Marco, a Latina.Per 15 anni Palombo ha guidato la Fns Cisl di Latina portandola ad alti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

