VIDEO| Un ospedale da campo in piazza Salotto e quattro maxi-esercitazioni di protezione civile nel Pescarese

Ilpescara.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro grandi esercitazioni e altrettanti scenari emergenziali, almeno 1.600 uomini e donne della protezione civile coinvolti, oltre a vigili del fuoco, croce rossa e guardia di finanza con impiego anche di unità cinofile e mezzi aerei di guardia di finanzia e vigili del fuoco, e cinque comuni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

