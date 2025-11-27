VIDEO | Sciopero a Genova nuovo appello con canzone di Roger Waters dei Pink Floyd

È arrivato un nuovo appello, con tanto di canzone, da parte di Roger Waters, storico leader dei Pink Floyd, per lo sciopero di domani, venerdì 28 novembre.Nel video (girato una decina di giorni fa e diffuso oggi da José Nivoi, portuale ed ex membro della Global Sumud Flotilla per Gaza) l'artista. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - VIDEO | Sciopero a Genova, nuovo appello (con canzone) di Roger Waters dei Pink Floyd

