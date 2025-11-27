VIDEO | Sara Campanella il cortile del rettorato dell' università messinese ora porta anche il suo nome

Silenzio, lacrime e ricordo. L'intitolazione alle vittime di femminicidio Lorena Quaranta e Sara Campanella del cortile del rettorato dell'università di Messina è stata commovente. Da oggi una targa, rose e corona d'alloro celebreranno per sempre le due studentesse universitarie uccise. Le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

