VIDEO | Sara Campanella il cortile del rettorato dell' università messinese ora porta anche il suo nome

Silenzio, lacrime e ricordo. L'intitolazione alle vittime di femminicidio Lorena Quaranta e Sara Campanella del cortile del rettorato dell'università di Messina è stata commovente. Da oggi una targa, rose e corona d'alloro celebreranno per sempre le due studentesse universitarie uccise. Le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - VIDEO | Sara Campanella, il cortile del rettorato dell'università messinese ora porta anche il suo nome

Ci sono storie che non dovrebbero esistere. Storie che iniziano come un giorno qualunque e finiscono in un abisso da cui non si torna. La storia di Sara Campanella è una di quelle: cruda, ingiusta, inconcepibile. Una ragazza di 22 anni che voleva solo lavora

Messina non dimentica Sara e Lorena. L'opera dedicata a loro nel cortile del Rettorato VIDEO - Da oggi il cortile del Rettorato dell'Università di Messina è dedicato a Sara Campanella e Lorena Quaranta.

''No tu lo dicisti'', un video dedicato a Sara Campanella e a tutte le donne vittime di femminicidio - Il brano è stato scritto da Francesca Picciurro, musica di Katia Raineri che ha curato gli arrangiamenti insieme con Emanuela Fai, Marzia Cillari e Raffaele Pullara.

27 novembre, il cortile del Rettorato sarà intitolato a Sara Campanella e Lorena Quaranta - La stessa mattinata conferimento della laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza a Paola Cortellesi