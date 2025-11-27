Video rubato nei bagni dell’Auchan | agente del carcere di Opera perde il posto di lavoro

Milano, 27 novembre 2025 – Quel filmato scellerato gli è costato un patteggiamento a quattro mesi di reclusione (con sospensione condizionale) per il reato di interferenza illecita nella vita privata e soprattutto il posto di lavoro. Due giorni fa, il Consiglio di Stato ha reso definitiva la decisione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di destituire un agente in servizio nel carcere di massima sicurezza di Opera. La storia risale al 2019, quando l’uomo, stando a quanto ricostruito negli atti, entrò nell’area dedicata ai servizi igienici del centro commerciale Auchan di Cesano Boscone e infilò il cellulare nello spazio compreso tra la porta di uno dei bagni e il pavimento per fare un video a una persona che proprio in quel momento “espletava i suoi bisogni fisiologici”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

