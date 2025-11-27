VIDEO | Risanamento in via Ennio Quinto partono le demolizioni | giù le prime baracche

Procede a ritmi serrati il progetto di risanamento urbano a Messina. Questa mattina le ruspe sono entrate in azione in via Ennio Quinto, a pochi passi da via Taormina, dove le baracche da demolire sono 32. Già nelle prime ore, le prime strutture sono state abbattute.Nei giorni scorsi, l’ufficio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

