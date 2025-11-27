VIDEO | Risanamento in via Ennio Quinto partono le demolizioni | giù le prime baracche
Procede a ritmi serrati il progetto di risanamento urbano a Messina. Questa mattina le ruspe sono entrate in azione in via Ennio Quinto, a pochi passi da via Taormina, dove le baracche da demolire sono 32. Già nelle prime ore, le prime strutture sono state abbattute.Nei giorni scorsi, l’ufficio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Grand Hotel de Londres, ubicato in piazza Municipio, fu progettato dall'architetto Giovan Battista Comencini per conto della Società Veneta nell'ambito del risanamento della piazza e costruito tra il 1895 e il 1899. Il palazzo è considerato primo importante es - facebook.com Vai su Facebook
Risanamento, iniziate le demolizioni in via Quinto Ennio FOTO - Sono finalmente iniziate oggi le operazioni di demolizione delle baracche di via Quinto Ennio, al rione Taormina, accanto alla caserma del XXIV Artiglieria. Scrive msn.com