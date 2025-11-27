VIDEO | Porto le immagini del maxi sequestro di 10 tonnellate di sostanza chimica
Maxi sequestro nel porto di Genova dove sono state ritrovate 10 tonnellate di un prodotto chimico industriale che - al suo interno - nascondeva 700 kg di permanganato di potassio. Si tratta di una sostanza comunemente utilizzata dalle organizzazioni criminali per produrre droghe come eroina e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
