VIDEO | Pancreatite acuta l' allarme dell' esperto | Nel 2% dei casi il cancro è già lì e non si vede
“Nel 2% dei casi di pancreatite acuta è già presente un tumore che non si vede”. A lanciare l’allarme è il dottor Alberto Maringhini, gastroenterologo e consulente in malattie del pancreas per il centro oncologico La Maddalena, che ha guidato uno studio durato 17 anni e condotto in tutti gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
