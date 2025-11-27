VIDEO | Lorena e Sara il cortile del rettorato porta il loro nome tra rose e alloro

Silenzio, lacrime e ricordo. L'intitolazione alle vittime di femminicidio Lorena Quaranta e Sara Campanella del cortile del rettorato è stata commovente. Da oggi una targa, rose e corona d'alloro celebreranno per sempre le due studentesse universitarie uccise. Le lacrime dei genitori delle due. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Lorena e Sara, il cortile del rettorato porta il loro nome tra rose e alloro

