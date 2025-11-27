VIDEO | L' assessore Pignoli sulla due giorni a teatro con Siani e Olivieri | Pescara è la città dell' inclusione
Già sold-out il Teatro Massimo per l’appuntamento del 2 dicembre che vedrà come protagonista l’attore Alessandro Siani così come l’Auditorium Flaiano dove, il giorno successivo, sarà Vincenzo Olivieri e portare sul palco il risultato del laboratorio teatrale che sta svolgendo con i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
