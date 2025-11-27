Tempo di lettura: < 1 minuto Un volo di diversi metri e conseguenze ancora al vaglio dei sanitari per una donna di cinquant’anni che questa mattina mentre passeggiava lungo Corso Garibaldi, poco prima dell’ingresso dell’ufficio l’Asl di prevenzione, è precipitata dopo il cedimento di una grata situata sul marciapiedi. Le urla della donna hanno richiamato le persone presenti che hanno prestato i primi soccorsi, fino all’arrivo anche dei vigili urbani di Salerno. La donna è stata soccorsa e condotta in ospedale mentre la polizia municipale e i tecnici del Comune di Salerno hanno iniziato una serie di sopralluoghi sulle altre grate che circondano l’intero edificio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Corso Garibaldi, grata cede e donna precipita